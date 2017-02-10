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10 Şubat 2017 Cuma 12:04

Sevgililer günü önerileri,neler yapmalı

Sevgililer Günü’nü sadece sevgilinize ayırmak, tüm yıl boyunca aklına geldikçe onu gülümsetebilecek küçük ama kıymetli jestler yapmak, sevdiğiniz insanı sandığınızdan çok daha mutlu edebilir. Peki onu heyecanlandıracak küçük jestler neler olabilir derseniz, işte önerilerimiz…

Sevgililer günü önerileri,neler yapmalı
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Sevgililer günü önerileri,neler yapmalı
   Sevgililer Günü’nü sadece sevgilinize ayırmak, tüm yıl boyunca aklına geldikçe onu gülümsetebilecek küçük ama kıymetli jestler yapmak, sevdiğiniz insanı sandığınızdan çok daha mutlu edebilir. Peki onu heyecanlandıracak küçük jestler neler olabilir derseniz, işte önerilerimiz…
  Çiçek gönderin
   Bu özel günün sabahında sevgilinizin iş yerine göndereceğiniz bir çiçek, harika bir “günaydın” deme şekli olabilir. Bu özel güne mutlu bir başlangıç sağlayan güzel bir buket, ayrıca sevgilinizi iş arkadaşlarının yanında gururlandırır.
 Hediye  alın 
   Sevgililer Günü hediyesi, onu gerçekten özel hissettirmeli. Ve aynı zamanda da size özel olmalı. Fakat her ne hediye ederseniz edin, hediyenize özenmeniz hatta kendi çabanızla özgün bir sunum hazırlamanız anlamlı bir iz bırakabilir. Sevgiliniz gerçekten emek verdiğinizi ve özendiğinizi mutlaka fark edecektir.
 
Romantik olun
   Sevgililer Günü’nün olmazsa olmazıdır romantizm. Sadece size özel, yalnız vakit geçireceğiniz bu güzel günde, nostaljik bir şeyler yapmak keyifli olabilir. Kendi hatıralarınızı hatırlamak, eski fotoğraflara ya da mektuplara bakmak, daha önce birbirinize verdiğiniz hediyeleri yeniden göz önüne çıkarmak romantik bir atmosfer yaratabilir.

 Güzel şeyler yazın
   Her sevgilinin içini titreten sözcükler vardır. Ve gerçekten sevdiğiniz insana bunlara söylemek pek kolay değildir. Bu güzel sözleri ona yazıyla anlatmak kalsik olabilir ama onu yağını yerden kesebilir. Bu güzel gün için, ona minik bir teşekkürle sevgi sözcükleri yazın. Ya da çok cesursanız kulağına fısıldayın…
Sadece onunla ilgilenin
   Her ne yapıyor olursanız olun, Sevgililer Günü’nde sadece sevgilinizle ilgilenmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. O gün akıllı telefonlardan, bilgisayarlardan ya da aranıza girebilecek herhangi birinden uzak durmanız, bu güne gölge düşmesini engelleyecek şık bir davranış olacaktır. Ve elbette bunu sadece Sevgililer Günü’nde değil, birlikte olduğunuz her an düşünmek onu daha mutlu edecektir.


Onunla mutlu olduğunuzu hissettirin
   Sevgililer Günü, onu mutlu etmek için tatlı sürprizler yapmak, hediyeler vermek gibi görünse de aslında işin özü, onunla ne kadar mutlu olduğunuzu ona hissettirmektir. Gün boyunca yaptığınız tüm özel şeyler, bu güzel duyguyu ona hissettirdiğinde, tadı damağınızda kalacak.
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Sevgililer Günü
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