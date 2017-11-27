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Sümela Manastırı ağustosta kapılarını açacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu tarihi Sümela Manastırı'nın restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sümela Manastırı ağustosta kapılarını açacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu tarihi Sümela Manastırı'nın restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:40
Sümela Manastırı ağustosta kapılarını açacak

TRABZON (AA) - İnanç turizmi açısından dünyanın sayılı mekanları arasında gösterilen Sümela Manastırı'nın yer aldığı Karadağ'ın eteklerinde, kaya kütlelerinin olumsuzluğa yol açmaması için yürütülen çalışmaların sonuna gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan kaya ıslahı ve restorasyon çalışması kapsamında ziyarete kapalı olan manastırın, ilk olarak kayaç yapısı incelendi ve hazırlanan rapor doğrultusunda uygulama çalışmalarına başlandı.

Çelik halatlar yardımıyla dağa tırmanan endüstriyel dağcılar, hava şartları el verdiği sürece düşme riske taşıyan kaya parçalarını çeşitli yöntemler kullanarak tehlikeli olmaktan çıkarttı.

Büyük ölçüde tamamlanan kaya ıslahı çalışmalarında son olarak bin 600 tonluk kayanın kırılması kaldı. Söz konusu kayanın da çeşitli yöntemlerle parçalanarak bulunduğu yerden alınmasıyla manastırın bir bölümünün Ağustos 2018'de ziyarete açılması planlanıyor.

"Kaya ıslahı dışında içerideki restorasyon da devam ediyor"

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin uğrak mekanı olan Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kaya ıslahı çalışmalarında çok önemli mesafe alındığını dile getiren Ayvazoğlu, yaklaşık bin 600 tonluk son büyük kayanın kırılması için ihalenin de bitmek üzere olduğunu belirtti.

Ayvazoğlu, kaya ıslahı dışında manastırın içerisindeki restorasyonun da devam ettiğini vurgulayarak, Sümela'ya giden yolun da onarıldığını ifade etti.

"Ağustostan itibaren belli bölümleri ziyarete açılabilecek"

Kaya düşürülmesi çalışmalarında birinci etabın tamamlandığına işaret eden Ayvazoğlu, "Şu an en büyük sıkıntımız bin 600 tonluk kayanın düşürülmesi. Onu da hızlı bir şekilde hallederek, temizlik ve onarım çalışmalarına geçmeyi planlıyoruz. Bütün bu çalışmaları kısa sürede tamamlayarak, Bakanlığımızın da ifade etmiş olduğu 2018'in Ağustos ayı itibarıyla belli bir noktaya gelinmiş olacak." diye konuştu.

Ayvazoğlu, ağustos ayından itibaren manastırın belli bölümlerinin ziyarete açılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sümela Manastırı'nı inşallah 2018'in sonuna doğru tamamen ziyarete açacağız. Hedefimiz, manastırın şu ana kadar ziyaret edildiği birkaç nokta yerine gizli kalmış her noktasının gezilmesini sağlamaktır. O nedenle her noktaya girilebilen bir restorasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah manastırı, gelecek nesillere daha kullanılabilir bir halde bırakmış olacağız."

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