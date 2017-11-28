Tedavi edilen kartallar doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Doğada ender görüldüğü belirtilen ve yaralı halde bulunan 3 yılan kartalı, Şanlıurfa'daki 4 ay süren tedavilerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldı.

İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de vatandaşların arazide yaralı halde bulduğu 3 yılan kartalı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince tedavi amacıyla Şanlıurfa Yaban Hayvanlarını Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada veteriner hekimler tarafından 4 aydır tedavi gören kartalların rehabilitasyon süreci tamamlandı.

Merkez görevlileri tarafından yılan kartalları, doğaya bırakıldı.Yılan Kartalı

Yılan kartalları (Circaetusgallicus) Akdeniz'den Rusya içlerine kadar olan Orta Asya, Asya, Pakistan, Hindistan ve bazı Endonezya adalarında yayılış gösteriyor.

Kuzeyde bulunanlar kışları Afrika ve kuzey ekvatora göç ediyor. Orta Asya'da bulunanları ve uzak doğudakiler ise yerleşik hayat yaşıyor. Açık ve ekili araziler, kıraç, taşlık çalılık bölgeler, kurak bölgeler ve bayırlarda yaşayan Yılan kartalları, yuvasını ağaçlara yapıyor.

Boyları 63-68 santim arasında değişen yılan kartallarının kanat açıklıkları ise 185-195 santimetre arasında değişiyor. Baykuşa benzer yuvarlak başı, parlak sarı gözleri ve açık renk çizgili kanat altı bantlarıyla dikkat çeken Yılan kartalları diğer akrabalarına oranla havada daha çok zaman geçiriyor.

Muhabir: Rauf Maltaş