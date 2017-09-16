Tekâmül nedir? Nasıl tekâmül edilir?



50 kitabın ünlü yazarı Akif Manaf’tan, Tekâmül gerçeğinin muazzam güzelliğine, değerine ve gizemine doğru soluksuz yol aldırtacak, içimizdeki farkındalık ışığını yakacak büyük bir eser geldi!

Kitapta “Tekâmül” ve “Evrim” kavramları tüm detaylarıyla inceleniyor; tekâmül etmeyi seçmek ve bu akışta olmak bilim, inanç ve evrensel gerçekler yoluyla çağımızın insanına açıklanıyor.

Yazar, insandaki eşsiz içsel değerlerin yerini durup dinlenmek bilmeyen koşturmaca, rekabet, hırs, sahiplenme ve teknoloji bağımlılığının aldığı günümüz karmaşasından, okuyucuyu aniden sıyırıp çıkarıyor. Muazzam insani güçlerinin farkına vardırıyor. Okudukça hayata yepyeni gözler ve umutlarla bakacak, gerçekten tekâmül etmek isteyeceksiniz.

Araştırmacı - yazar Akif Manaf kitaba şöyle başlıyor: “... Tekâmül yolunda ilerleyen aydınlanmış insan gitgide belirli özelliklere ve erdemlere sahip olmaktadır. Bunlardan bazıları koşulsuz sevgi, şefkat, duygudaşlık, yargısız olmak, affedicilik, pozitif düşünmek, gözlemci olmak, farkında olmak, anı yaşamak.... Bu önemli meziyetler tekâmül yolunda kendiliğinden gelişmektedir.

Tekâmül bir değişim, gelişim, olgunlaşma ve dönüşüm işlemidir. İnsanoğlu tekâmül ettikçe bedendeki enerji titreşimi hızlanır, farkındalık yükselir, bilinçlilik artar..”.

“...İnsan ya tekâmül ederek masumlaşır ya da çökerek kurnazlaşır. Bunun başka bir alternatifi yoktur...”

“...Dayatılmış her türlü inancın amacı insanı köleleştirmektir. Oysa tekâmülün amacı mutlak özgürlüktür....”

“...Tekâmül bilinenden bilinmeyene doğru bir yolculuktur. Birey bildiği bencillikten bilmediği benliğe doğru bir yolculuk yapar ve özvarlığına erişir...”

Okuyucu, tekâmül konusunda bütün sorularına cevap bulacak;

Tekâmül nedir?



Tekâmül dinamiği nedir?



Tekâmül gizemi nedir?



Tekâmül paradoksu nedir?



Tekâmül aracı nedir?



Tekâmül zirvesi nedir?



Tekâmül kutlaması nedir?



Tekâmül metafiziği nedir?



Tekâmül matematiği nedir?



Tekâmül sırrı nedir?



Tekâmül mucizesi nedir?

