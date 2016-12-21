Timur'un Filleri'nde kullanılan zırhlar ilk kez Türkiye'de

Dünya tarihinde iz bırakmış savaşlarda, Hint kültürü ile başlayan ve savaş hayvanı olarak kullanılan filler, özellikledöneminde nam salarak savaşlarda düşmanın korkulu rüyası olmuşlardır. Timur'un Filleri olarak dillere ve hafızalara kazınan, bu devasa savaş hayvanları için hazırlanılan özel zırhlar, Osmanlı döneminde kullanılmıştır.Savaşçıların bindiği hayvanlara giydirilen bu özel zırhlar, bir anlamda hayvanı korumak ve düşmanlara karşıgüç gösterisi yapmak için kullanılırdı.Türkiye'de ve Dünya'da ilk kez; özel taşlar ve motiflerle süslenmiş, eşi benzeri olmayan Osmanlı dönemine ait çok özel bir'nde sergilenmeye başlandı.Yüzlerce kilo ağırlığında, 5 metre yüksekliğinde ve 3 metre eninde olanuzun çalışmalar sonunda özel bir kolleksiyonerden alınarak müzeye getirildi veziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.Dünyanın ilk ve tek Canlı Tarih ve Diorama Müzesi ünvanına sahip Hisart Müze de sergilenmeye başlanan; üzerinde paha biçilemez bir Yakut ve dualarla süslü sorgucu ile eşi benzeri olmayan Osmanlı dönemine ait Fil Zırhının Ankara Savaşı sonrası döneme ait olduğu sanılıyor.