Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93189
ALTIN
256.529
DOLAR
6.6785
STERLİN
8.5824
EURO
7.7356
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet aldık"
Abdullah Avcı "Harika bir galibiyet...
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir...
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız gerekiyordu’
Güneş: ‘Hücumda daha etkili olmamız...
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı
Bursaspor 1- Beşiktaş 1
Bursaspor 1- Beşiktaş 1

Tıp bilmine yön veren 100 Türk bilim insanı

Turkishtime tarafından hazırlanan "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" kitabı, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı uyandıran tıp insanlarımızı bir araya getirdi.

Tıp bilmine yön veren 100 Türk bilim insanı

Turkishtime tarafından hazırlanan "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" kitabı, araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı uyandıran tıp insanlarımızı bir araya getirdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:35
Tıp bilmine yön veren 100 Türk bilim insanı


Tıp bilmine yön veren 100 Türk bilim insanı


Turkishtime tarafından Sanko Holding sponsorluğunda hazırlanan kitap, yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında ve yurtiçinde de ülkemizin bu alanda en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor.

Çalışmada, Türk tıp insanları, uluslararası literatürde kabul edilen "H-endeksi" ölçütüne göre sıralandı. H-endeksi, bilim insanlarının yaptığı araştırmaların aldığı atıf sayısını gösteriyor. H-endeksi ne kadar yüksekse, bilim insanının araştırmaları alanında o kadar çığır açıcı nitelik taşıyor. Kitapta H-endeksi 50'nin üzerinde 16 Türk tıp insanı bulunuyor.

Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırmasında öyküsü anlatılanlardan, Harvard Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten Gökhan Hotamışlıgil en son araştırma ekibiyle birlikte, kolesterol seviyesi hücre içinde yükseldiğinde uyarı veren ve kolesterolün zararlı etkilerine karşı hücreleri koruyan bir mekanizma geliştirmiştir.

İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü (SIAF)'ın direktörlüğünü yapan Cezmi Akdiş, insanlarda bağışıklık toleransı mekanizmalarına odaklanmış, yeni aşılar ve tedavi yöntemleri geliştirmiştir.

Fatih Uçkun'un, keşfettiği kanser tedavilerini ve ilaçları kapsayan 70'den fazla patenti vardır. John Hopkins'te araştırmalarını yürüten Ziya Gökaslan, özellikle omurilik bozukluklar, tümör ameliyatları ve en zor tip omurilik kanserleri üzerine geliştirdiği ameliyat metodlarıyla tıp literatürüne adını yazdırmıştır.

Dünya, Parkinson ve Huntington hastalıkları hakkında bilinenlerin bir çoğunu Deniz Kırık'a ve onun araştırmalarına borçludur.

Münci Kalayoğlu, karaciğer nakli konusunda dünya çapında çalışmalar yapmaktadır.

Murat Günel, Türkiye ve Almanya'dan bilim insanlarıyla işbirliği içinde yaptığı çalışmada, beyin kanserlerinin iyi huylu tümörlerden genetik olarak kansere dönüşmesine neden olan mekanizmaları keşfetmiştir.

Serap Aksoy, 10 yıl süren araştırmalar sonucu, özellikle Afrika kıtasında ölümcül uyku hastalığının taşıyıcısı olan Çeçe sineğinin gen haritasını çıkartmıştır.

Taner Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999'da Ankara Numune Hastanesinde kurmuştur.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, 21. yüzyılın ikinci yarısında yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar sürdüren bilim insanlarımızın insan sağlığında zoru başardıklarını belirterek "Tıpta pek çok alanda keşfedilen yeni tanı ve tedavi yöntemleri çağın en önemli gelişmeleri olmuştur. Hiçbir şüphe yoktur ki, gelecek nesiller bu gelişmeleri çok daha da ileriye taşıyarak bu alanda önemli rol oynamayı sürdüreceklerdir. Türk bilim insanlarımızın, tıp alanında dünyada ses getiren önemli başarılara imza atması bunun kanıtıdır. Geçtiğimiz yıl kamuoyunun dikkatine sunduğumuz ve büyük yankı uyandıran "Bilime Yön Veren 100 Türk" kitabının ardından "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk' isimli bu önemli araştırmayı da bilim dünyasına armağan etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Araştırma tıp insanlarının H-Endeksi değerlerine göre gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2017 itibariyle H-endeksi en yüksek 100 Türk Tıp insanını incelemek için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

http://www.turkishtimedergi.com/saglik/tip-bilimine-yon-veren-100-turk/

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeş Türküler 25. yılını Bodrum'da sahne aldı
Kardeş Türküler 25. yılını Bodrum'da sahne aldı
İstanbul'da Bir Karadeniz Şöleni!
İstanbul'da Bir Karadeniz Şöleni!
İmparatorluğun Kızı: Esra Aysan'ın ilk romanı
İmparatorluğun Kızı: Esra Aysan'ın ilk romanı
KOD EKONOMİSİ: Kırk Bin Yıllık Bir Tarih
KOD EKONOMİSİ: Kırk Bin Yıllık Bir Tarih
Eski kapılar ustasının elinde hem hayat hem değer buluyor
Eski kapılar ustasının elinde hem hayat hem değer buluyor
Bozcaada Avek Volkswagen desteğiyle caz ile buluştu
Bozcaada Avek Volkswagen desteğiyle caz ile buluştu
Çin Burcuna göre Temmuz 2018 Yin Toprak Keçi Ayı
Çin Burcuna göre Temmuz 2018 Yin Toprak Keçi Ayı
Osmanlılar ve Afrika talanı: Sahra'dan Hicaz'a imparatorluk ve  diplomasi
Osmanlılar ve Afrika talanı: Sahra'dan Hicaz'a imparatorluk ve  diplomasi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim