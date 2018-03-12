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Turistlerin gözdesi 'Ani' her mevsim ayrı güzel

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, 4 mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Turistlerin gözdesi 'Ani' her mevsim ayrı güzel

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, 4 mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:38
Turistlerin gözdesi 'Ani' her mevsim ayrı güzel

KARS(AA) - Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, bölgeye çok sayıda turist çekiyor.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında ziyaretçilerin ilgi odağında.

2 ayda 24 bin 950 kişi Ani'yi ziyaret etti

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri’nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ören yerlerinden birsinin olduğunu vurguladı.

Ani'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle ilginin daha da arttığını vurgulayan Alp, "Ani Örenyeri'nin özelliği ve örenyeri içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının, mimari yapılarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunun için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü geçen yıl başlattığı karşılama merkezi, otopark ve diğer donatı alanlarından oluşan kompleks inşaatı devam ediyor." ifadesini kullandı.

Alp, Kars Valisi Rahmi Doğan'ın gayretleriyle Kars'ta yoğun bir turist hareketliliğinin olduğuna değinerek, "Ani Örenyeri'ni ziyaret eden ziyaretçi sayılarımızda çok ciddi artışlar oldu. 2017 yılı sonunda bir yıllık ziyaretçi sayımız 41 bin 685, 2018 yılının ilk 2 ayında yani ocak ve şubat aylarında 24 bin 950 kişi ziyaret etti. Yüzde 70-80'lere varan bir artış var." dedi.

"Beklentimin üstünde çok çok mükemmel bir yer"

Londra'dan Kars'a gelen Lale Hamleci de Doğu Ekspresi ile yolculuk yaptığını ve Ani Örenyeri'nin mükemmel bir yer olduğunu belirtti. Hamleci, "Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Ani'yi haberlerde gördüm çok merak ettim, hayatta ne bekleyeceğimi bilmiyordum çıktım geldim, çok büyük bir sürpriz oldu, beklentimin üstünde çok çok mükemmel bir yer gördüm. Tekrar geleceğim. Farklı aile ve arkadaşlarla geleceğiz. Ani'yi görmeden dünyayı görmüş olmayacaksınız, burayı mutlaka görmeniz lazım, burada bir dünya gördüm." dedi.

"Bütün dünyanın buraya gelmesi lazım"

İngiliz vatandaşı Stephen Hargrave de Ani'ye hayran kaldığını ancak bir kaç hafta öncesine kadar Ani'den haberinin olmadığını ifade etti.

Hargrave, "Bir arkadaşım Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmamızı önerdi. Ankara'dan Doğu Ekspresi ile buraya geldim. Kars ve Aniyi keşfettim çok güzel bir tecrübe oldu. Londra'ya döndüğüm zaman herkese bahsedeceğim, burayı herkese anlatmaya çalışacağım. Bana göre bütün dünyanın buraya gelmesi lazım." diye konuştu.

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