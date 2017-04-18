Türk mutfağının hikayesini merak edenler Tadında Anadolu’da buluştu

BTA hakkında:

mutfak kültürüne ilgi duyanlar için keyifli bir etkinlik düzenledi.” adlı söyleşide yiyecek-içecek danışmanıTürk mutfağının tarihsel gelişimini ve değişimini anlattı.Anadolu mutfağının damak zenginliklerini dünyayla paylaşmak, kültür mirasımıza sahip çıkmak hedefiyle yola çıkan Tadında Anadolu, Capitol şubesinde lezzet tutkunlarını “” adlı etkinlikte buluşturdu. Ünlü yiyecek ve içecek danışmanı’in konuşmacı olduğu söyleşide, Türk mutfağının tarihsel değişiminden sofralarımızın vazgeçilmezi lezzetlerin doğuşuna birçok konu ele alındı.Türklerin göçebe bir kültürden geldiğini ve savaşçı olduğunu söyleyen, bu durumun atalarımızın ne yiyip ne içtiği konusunda ipuçları verdiğini belirterek şöyle devam etti: “2000 yıl önce ne yiyorsak hala onu yemeğe devam ediyoruz. Örneğin pastırma, kavurma, yoğurt, tulum peyniri, tereyağı… Bütün bu yiyecekler eti, sütü bozulmadan uzun süre saklamak için ortaya çıkmış ve hala en sevdiğimiz lezzetlerden…Mutfağımız göçler sırasında gelişip, değişip oluşmuş ve gittiğimiz her coğrafyadan yemeğe dair bir şey öğrenmişiz. Patlıcan Kuzey Hindistan’dan gelmiş, yoğurt ve patlıcanı birlikte tüketmeyi de yine bu coğrafyadan öğrenmişiz. Afganistan-İran coğrafyasından pilav, köfte ve mezeleri almışız. Ancak bu lezzetleri öyle geliştirmişiz ki bugün Türkiye’de etli-etsiz 300 çeşit köfte var. Dünyada böyle köfte zengini bir mutfak bulunmuyor. Şeker ve kebap ise mutfağımıza Arap coğrafyasından gelmiş.sonrası Anadolu’daler gibi farklı kültürlerle kız alıp vermemiz yemek kültürümüzü çeşitlenmiş. İslamiyet inancı da yemek kültürümüzü şekillendirmiş. Örneğin kan mekruh kabul edildiği için Türk kültüründe etler çok pişmiş yenir.”İki büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış İstanbul’un sofistike lezzetlere sahip olduğunun altını çizen, “Bizans İmparatorluğu’nda hammaddesi pahalı, pişirmesi zahmetli yemekler yapılırdı. Örneğin şeker herkesin ulaşamadığı bir üründü ama Bizans mutfağında kendine bolca yer bulurdu. Sütlü tatlılar bize Bizans’tan geçti, daha çok şerbetli tatlılar tüketirdik. Osmanlı, İstanbul’u aldıktan sonra sütlü tatlılarla tanıştı. Milli mutfağımızın oluşumu ise Cumhuriyet’in ilanından sonra oldu. Osmanlı mutfağı yöresel iken, Cumhuriyetle birlikte lezzetlerimiz kendi doğduğu yerden çıkıp başka şehirlere de gitti ve bu sayede millileşti. 10-15 yıl sonra dünyada Türk mutfağı daha fazla tanınacak” dedi.TAV Havalimanları Holding iştiraki olan’da toplam 16 havalimanında, İstanbul Deniz Otobüsleri’nde ve Maslak’taki yeni nesil kültür-sanat ve yaşam merkezi UNIQ İstanbul’da uluslararası standartlarda yiyecek içecek hizmeti sunuyor. Yaklaşık 700 aşçısıyla günde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiyi ağırlayan BTA, konuklarına dünya mutfaklarının zengin menü seçeneklerini yaklaşık 60 bin metrekare alanda ve 300’ü aşan noktada sunuyor. BTA’nın 2006 yılında kurduğu Cakes&Bakes üretim tesisi ise günümüzde Türkiye’nin en büyük gıda üretim tesislerinden biri konumuna gelmiş bulunuyor. Cakes & Bakes bugün ayda 6 milyon adet üretim hacmiyle, içlerinde dünyaca ünlü fast-food ve kahve zincirlerinin de bulunduğu 130 markaya 1500 aktif reçeteyle endüstriyel ölçekte butik üretim sunuyor. Ayrıca tesiste ayda 90 ton lokum üretimi de gerçekleştiriliyor. Şirket, TAV Airport Hotel markasıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2004’ten, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda ise 2015 yılından bu yana işletmecilik yapıyor. BTA, hizmet kalitesini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesiyle de güvence altına almış bulunuyor.