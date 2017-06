Türk Müziği'nin efsane ismi 1950 model traktörle yollara düşüyor..





Oktay Temiz, İzmir Selçuk'ta bir çiftçinin çürümeye terk ettiği traktörü yıllarca süren bir çabanın

ardından yeniden çalışır hale getirdi.

Türk müziğinin efsane adı. Ritm denince sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde onun adı akla gelir.bu günlerde oldukça dertli. Verimli arazilerin sanayileşmeye açılması, tarım alanlarında hızla yaygınlaşan endüstriyel kirlilik ve çiftçilerin ziraatten, üretimden uzaklaşmasıOktay Temiz'i derinden düşündürüyor. Aslen Trakya kökenli olan Okay Temiz 7 Temmuz'da düzenlenecek olan'ne, tarım alanlarıyla ilgili düşüncelerini dile getirebilmek için ilginç bir yola başvurmaya hazırlanıyor.Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan Silivri Yoğurt Festivali'ne orkestrasıyla birlikte katılacak olan Okay Temiz, 1950 model traktörüyle birlikte tam 64 KM yol kat ederek tören alanına ulaşacak.Türk tarımının sorunlarına dikkat çekmek, çiftçilerin, üreticilerin toprağa daha fazla saygı göstermesi için bu yolu tercih ettiğini söyleyenüyle bugünlerdeeteklerindeki ritm atölyesinde hummalı bir hazırlık içinde. 300 kadar traktörle festival alanına ulaşmayı hedefleyen, kendisiyle birlikte İstanbul'dan Silivri'ye kadar eşlik edecek çok sayıda arkadaşı olduğunu söylüyor.İzmir Selçuk'ta bir çiftçiden hurda olarak satın aldığı traktörü yeniden çalışır hale getirmek yıllarca çaba harcadığını söyleyen ünlü müzik adamı "Yeni nesil bunun kıymetini bilmiyor. Üreticiyi çiftçiyi geçtim, zenginler hatta duyarlı olması gereken sanatçılar bile eski araçların motorların, otomobillerin kıymetini bilmiyor. Birbirlerine hava atmak için sürekli bir yeni otomobil, son model motorlar, lüks araçlar, bu tam bir züppelik. Medeni ülkelerde sokaklarda bizim burun kıvırdığımız, beğenmediğimiz eski araçlar kuğu gibi gezerken, bizde hurdasını bile bulmak imkansız. Bu traktör biraz da buna tepki oldu. Amacım, verimli toprakları ekip dikmeyi bırakan üreticilere, o toprakları hızla kirletenlere karşı duyarlılık oluşturmak" dedi.Müzik hayatına son 15 yıldır'ta kurduğu kendi adını taşıyan Ritim Atölyesi'nde sürdürenyetiştirdiği onlarca sanatçının ustası olarak saygıyla anılıyor.'nin onur konuğu olarak grubuyla birlikte sahne alacak olan Okay Temiz 3 gün sürecek festivale tüm müzikseverleri davet ediyor.Türk müzik adamı Okay Temiz 1939 İstanbul doğumlu, aslen Trakya kökenli olan Okay Temiz Ankara Klasik Müzik Devlet Konservatuarı vurmalı çalgılar bölümünü bitirdi. Bura timpani eğitimi alan Okay Temiz müzik hayatına 1955 yılında başladı. İstanbul Tophane Sanat Enstitüsü'nde eğitimini devam ettirirken 1959 - 1967 yılları arasında çok sayıda orkestra ile Avrupa'da çok sayıda ülkede program yaptı.İsveçli ünlü trompetçi Maffy Faülay ile kurduğu Sevda grubuna daha sonra katılan Don Cherry ile birlikte çok sayıda festivalde konser verdi, aynı grubun Avrupa'da yayınlanmış onlarca plağı yer aldı. Afrikalı ünlü basçı Johnny Dyani'nin de gruba katılmasıyla New Hemsher kolejinde dersler verdiler. Dünyanın en iyi ritim ustalarından biri olarak tanınan Okay Temiz Avrupa'nın ünlü gruplarıyla birlikte yıllarca Selanik, Atina, Barselona, Budapeşte, Zürih, Ljubliana, Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Lizbon gibi önemli kültür sanat şehirlerinde konserler verdi Türk ve Dünya ritimlerini tanıtan seminerler vermiştir.Okay Temiz 1998 yılında kendisine verilen Devlet Sanatçısı ünvanını taşıyor.