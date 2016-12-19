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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:15

Türk sineması yabancı filmleri solladı

2016 yılında yerli yapım filmler,Hollywood yapımlarıyla kıyasıya gişe rekabeti yaşadı

Türk sineması yabancı filmleri solladı
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Türk sineması 2016 yılında yabancı filmleri solladı
2016 yılında yerli yapım filmler,Hollywood yapımlarıyla kıyasıya gişe rekabeti yaşadı.Bu rekabetten yerli yapımlar galip çıktı.2016 yılında 55 milyon sinema seyircisinden 29 milyonu vizyondaki 169 Türk filmini izledi.Özellikle so yıllarda başarılı yerli yapımların arka arkaya vizyona girmesi,Türk sinema seyircisinin tercihini yerli yapımlara çevirmesini sağladı.
2016 yılında en çok izlenen film ise yine bir Türk yapımı oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli çekilen DAĞ 2 filmi yaklaşık 2 buçuk milyon kişi tarafından izlenerek bu yılın en çok izlenen filmi oldu.
Ajans Press tarafından açıkladığı rapora göre Box Office Türkiye’nin verilerine göre yılın en çok izlenen filmleri sırasıyla DAĞ 2,Kardeşim Benim,Dedemin Fişi,Osman Pazarlama,Batman,Superman,Adaletin Şafağı ve Kolpaçıno 3.Devre oldu.
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