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18 Ocak 2017 Çarşamba 10:05

Türkiye’nin en büyük santranç organizasyonu başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı dev bir satranç buluşmasına imza atıyor.

Türkiye'nin en büyük santranç organizasyonu başlıyor
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Türkiye’nin en büyük santranç organizasyonu başlıyor


Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı dev bir satranç buluşmasına imza atıyor. Antalya’da 21-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası” bir Türkiye buluşmasına da sahne olacak.

  TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Bu yıl Eskişehir’den Batman’a, Sinop’tan Mersin’e, Muğla’dan Diyarbakır’a, Kars’tan Çanakkale’ye kadar 81 şehirden 2 bin 524 sporcu ve ailelerinin katılımıyla yaklaşık 6 bin kişilik dev bir spor organizasyonuna imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu buluşmaya 5 bin kişi katılmıştı. Kendi rekorumuzu da kırdık. Doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkiye’yi satrançta buluşturuyoruz” şeklinde konuştu. 
   7 yaşından 70 yaşına kadar satranç sporcularının yer alacağı “Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası”, 22 Ocak Pazar günü Antalya’da başlıyor. Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 7-12 yaş kategorisinde bin 897, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda 13-18 yaş kategorisinde 555 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası’nda 50 yaş ve üstü / 65 yaş ve üstü kategorilerinde 72 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 524 sporcu yarışacak. Şampiyonalar 9 turluk zorlu, heyecanlı mücadelelerin ardından 27 Ocak Cuma günü kapanış töreni ile sona erecek.
 
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