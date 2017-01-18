Türkiye’nin en büyük santranç organizasyonu başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı dev bir satranç buluşmasına imza atıyor. Antalya’da 21-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası” bir Türkiye buluşmasına da sahne olacak.TSF Başkanı Gülkız Tulay,şeklinde konuştu.7 yaşından 70 yaşına kadar satranç sporcularının yer alacağı “Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası”, 22 Ocak Pazar günü Antalya’da başlıyor. Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 7-12 yaş kategorisinde bin 897, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda 13-18 yaş kategorisinde 555 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası’nda 50 yaş ve üstü / 65 yaş ve üstü kategorilerinde 72 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 524 sporcu yarışacak. Şampiyonalar 9 turluk zorlu, heyecanlı mücadelelerin ardından 27 Ocak Cuma günü kapanış töreni ile sona erecek.