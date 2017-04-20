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20 Nisan 2017 Perşembe 11:25

TYD'den teşekkür plaketi

TYD yeni yönetimi önceki dönem yöeticilik yapanlara teşekkür plaketi verdi.

TYD'den teşekkür plaketi
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TYD'den teşekkür plaketi
    TYD yeni yönetimi önceki dönem yöeticilik yapanlara teşekkür plaketi verdi.TYD ( Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’)nin geçtiğimiz günlerde yapılan Genel Kurul’unda seçilen yeni Yönetim Kurulu, geçen dönem Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Turgut Gür’e teşekkür plaketi verdi.
   İstanbul Ortaköy Feriye Sarayı’nda düzenlenen törene TYD üyeleri ve sektörün değişik kesimlerinden temsilciler katıldı. Plaketlerin verildiği törende kısa bir konuşma yapan TYD Başkanı Oya Narin hizmetleri geçen başkanlara teşekkür etti.
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TYDOya Narin
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