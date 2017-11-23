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Ücra köylere atanan öğretmenler gönüllerde taht kurdu

Ağrı'nın il merkezine uzak köylerinden Kavak'a atanan genç öğretmenler Banu Nur Yavuz ile Seda Satçı, ilk görev yerlerindeki tüm zorluklara rağmen özverili çalışmalarıyla hem öğrenciler hem de vatandaşların gönlünü kazandı.

Ücra köylere atanan öğretmenler gönüllerde taht kurdu

Ağrı'nın il merkezine uzak köylerinden Kavak'a atanan genç öğretmenler Banu Nur Yavuz ile Seda Satçı, ilk görev yerlerindeki tüm zorluklara rağmen özverili çalışmalarıyla hem öğrenciler hem de vatandaşların gönlünü kazandı.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:41
Ücra köylere atanan öğretmenler gönüllerde taht kurdu

AĞRI - Orhan Güngör

Ağrı'nın kent merkezine 25 kilometre uzakta bulunan köydeki Kavak İlkokulunda öğretmenlik yapan Tokatlı Banu Nur Yavuz (23) ile Bursalı Seda Satçı (26), memleketlerinden kilometrelerce uzakta tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Soba yakmayı köyde öğrenen Yavuz ve Satçı, sınıfa odun ve kömür taşıyor. Ardından sobayı yakan öğretmenler, öğrencilerinin sıcak ortamda eğitim görmesini sağlıyor.

Öğrencileriyle yakından ilgilenen Yavuz ve Satçı, boş zamanlarında, köyde okuma yazma bilmeyen kadınları evlerinde ziyaret ederek, onlara eğitim veriyor.

İl merkezinde oturan, her gün kilometrelerce yol katederek okula gelen öğretmenler, kısa sürede köy şartlarına alışarak görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Öğretmenler, özverili çalışmalarıyla öğrencilerin ve köylülerin de gönlünü kazanıyor.

İlk kez öğrencileri olmasının heyecanını yaşadığını anlatan Yavuz, "Köyde 3 ve 4. sınıfları aynı sınıfta okutmak zorunda olduğumuz için tabii ki zorlandık. Fakat bunların üstesinden geldik. Öğrencilerimize hem baba hem de anne olmaya çalışıyoruz." dedi.

Ailesinden kilometrelerce uzakta bir yere atanmanın kendisini başta tedirgin ettiğini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Ağrı'ya geldiğimde tedirgin olmamam gerektiğini, şartların hiç anlatıldığı gibi olmadığını, her şeyin çok güzel olduğunu gördüm. İl merkezinden köye gelmemiz yarım saat sürüyor. Okulumuzun sobalı olduğunu duyduğumda 'Nasıl yapacağız' diye çok şaşırmıştım. Köylüler sağ olsun yardımcı oluyor. Memlekette evimizde soba var ama ben hiçbir şekilde yakmamıştım. Sobayı annem yakıyordu. Fakat burada onun da üstesinden geldik."

Okulda öğrencilerle çeşitli aktiviteler yaptıklarını bildiren Yavuz, "Öğrencilerimizin daha iyi eğitim almaları için işlediğimiz konulardan sonra duvarlara etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerimiz teneffüslerde bunlara bakıp konuları tekrar ediyor. Aynı zamanda onlara satranç öğrettik, oynuyorlar." diye konuştu.

"Veliler beklediğimizden daha da ilgili"

Öğretmen Satçı da ilk görev yeri Kavak'ın il merkezinden uzak olması nedeniyle başta tedirginlik duyduğunu söyledi.

Köye ilk olarak ailesiyle geldiğini belirten Satçı, "Yolda gelirken ailem de tedirgin oldu. Beni bırakmak istemediler. Köye adım attığımız anda çocuklar etrafımda dolanmaya başladı. Tatil olmasına rağmen bütün çocuklar okuldaydı. Köylü de bizi karşılamaya gelmişti. Hiç böyle bir ilgi beklemiyorduk, çok şaşırdık." dedi.

Köydeki velilerin beklediklerinden daha da ilgili olduğunu ifade eden Satçı, düzenledikleri veli toplantısına tüm ailelerin geldiğini kaydetti. Öğrencisi olmayan köylülerin de okula uğrayıp hatırlarını sorduğunu bildiren Satçı, "Evlerine davet ediyorlar, gidiyoruz. Çok sıcakkanlılar." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AğrıBanu Nur YavuzFedekarlıkKarKavak KöyüöğretmenlerSeda SatçıSoba
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