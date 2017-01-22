22 Ocak 2017 Pazar 14:16

Uludağ'da yer kalmadı

Okulların yarıyıl tatili ile birlikte Uludağ doldu.Uludağ’da kar kalınlığının 1.90 cm olduğu hava sıcaklığının -9 ile -1 arasında olduğu ve tüm otellerin dolu olduğunu bildirildi.