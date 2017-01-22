Uludağ'da yer kalmadı
Okulların yarıyıl tatili ile birlikte Uludağ doldu.Uludağ’da kar kalınlığının 1.90 cm olduğu hava sıcaklığının -9 ile -1 arasında olduğu ve tüm otellerin dolu olduğunu bildirildi.
Kayak pistlerinde yoğunluk yaşanan kayak merkezinde otellerde yer bulmak adeta imkansız.Tatilcilerin karne tatili nedeniyle akın ettiği Uludağ’da trafik’te de sorunlar yaşanmakta.Teleski ve telesiyej tesislerinin önünde uzun kuyrukların oluştuğu tatil beldesinde dinlenen tatilciler karın bol olmasından tatilinin keyfini doyasıya çıkarıyorlar.