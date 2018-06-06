Üniversiteli'ye Sinema Bileti Vadistanbul'dan Bedava!

Üniversiteli'ye Bedava Sinema Bileti Vadistanbul'dan

Vadistanbul, üniversitelilerin kendine vakit ayırabilmeleri, sıcak havalarda konforlu ve klimalı salonlarda sinema keyfi yaşamaları için üniversite öğrencilerine yönelik sinema kampanyası düzenledi.

Düzenlenen kampanyada; öğrenci kimliklerini danışma masalarına ibraz eden açıköğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, koşulsuz ve şartsız 1 adet sinema bileti hediye ediliyor. 1 Haziran 2018 Cuma günü başlayan kampanya ile kazanılan bedava biletler her Pazartesi ve Salı günkü film gösterimlerinin tüm seansları için geçerli olacak. Stoklarla sınırlı olan kampanya, yalnızca Vadistanbul Cinemaximum'da geçerli.

Birbirinden seçkin filmler

Jurassic World: Yıkılmış Kırallık, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Deadpool 2, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman, Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, Ahlat Ağacı, Damat Takımı gibi dünya sineması ve yerli sinemanın en seçkin eserlerini sinemaseverlerle buluşturan Cinemaximum; şimdi Vadistanbul'daki'deki yüksek teknolojiyle donatılmış 2D, 3D ve ScreenX salonlarında Türkiye'nin tüm okullarından üniversite öğrencilerini bekliyor.

Kampanya Yasal Metin:

*Kampanya örgün, açık öğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, öğrenci kimliğini ibraz etmesi koşuluyla, Vadistanbul Cinemaximum salonlarında Pazartesi ve Salı günleri tüm seanslarda geçerli 1 kişilik sinema bileti hediye edilmesine yöneliktir. Verilen PNR numarası verildiği tarihten itibaren 1 ay süresince geçerli olup,kampanya günleri Vadistanbul Gold Class hariç, 2D, 3D ve ScreenX salonlarında geçerlidir. Kuponlar danışma noktalarından temin edilecektir. 1 kişi aynı gün ve hafta içerisinde yalnızca 1 bilet hakkından faydalanabilir.Başka bir Cinemaximum salonunda kullanılamaz. Kampanya stoklarla sınırlı olup, Vadistanbul haklarını saklı tutar ve kampanya kurallarında değişiklik yapabilir.Kaybolan kupondan Vadistanbul sorumlu tutulamaz.