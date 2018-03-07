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Usta kadın müzisyenler CSO konserinde buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, başarılı kadın müzisyenlerin ağırlıkta olduğu kadroyla, ilk kez orkestra şefi Vesna Souc yönetiminde yarın Dünya Kadınlar Günü için özel konser verecek.

Usta kadın müzisyenler CSO konserinde buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, başarılı kadın müzisyenlerin ağırlıkta olduğu kadroyla, ilk kez orkestra şefi Vesna Souc yönetiminde yarın Dünya Kadınlar Günü için özel konser verecek.

07 Mart 2018 Çarşamba 21:08
Usta kadın müzisyenler CSO konserinde buluşacak

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), başarılı kadın müzisyenlerin ağırlıkta olduğu kadroyla, ilk kez kadın şef Vesna Souc yönetiminde, 8-9 Mart'ta kadınlar gününe özel konser verecek.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla verilecek konçertoyu, 2012'de 7. Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması'nda birinci olmasıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken ve 2016'da 15. Uluslararası Henryk Wieniawski keman yarışmasında birinci olan Gürcü asıllı Türk vatandaşı genç kadın kemancı Veriko Tchumburidze yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde Felix Mendelssohn'un "Bir Yaz Gecesi Rüyası" müzikseverlere sunulacak. Devlet Tiyatrosu sanatçıları Deniz Gökçe Koçman ve Olcay Kavuzlu, anlatıcı olarak sahne alacak.

Donizetti Klasik Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın Korosu" ödülü sahibi Saygun Filarmoni Korosu'nun kadın sesleri de konserde yer alacak.

"Konserdeki çoğu sanatçı kadın"

Orkestra Şefi Vesna Souc, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın orkestra şefi olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, mesleğini çok severek yaptığını söyledi.

Kadın şef olmanın zorlukları da bulunduğunu anlatan Souc, "Zor ama çok da güzel bir meslek. Benim durumum biraz daha farklı. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Yarın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Bunu kutlamanın en güzel yolu da müzik ve sanat. Konserde çoğu sanatçı kadın. İlk defa Ankara'da bulunmak benim için ayrı bir gurur. Umarım yarın katılımcıları eğlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Koroda kadın sesler yer alıyor"

Saygun Filarmoni Korosu Şefi Çiğdem Aytepe de koronun çoğunlukla müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluştuğunu dile getirdi.

Koroyu üç yıl önce kurduklarını bildiren Aytepe, "8 ve 9 Mart'ta, Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı seslendireceğiz. Burada koronun görevi 'Periler Korosu'. Bu nedenle koroda kadın sesler yer alıyor. Özellikle Dünya Kadınlar Günü'nde kadın müzisyenlerin ağırlıkta olduğu bir programda olmak bizim için çok keyif verici." dedi.

"Umarım kadın birliği her zaman ve her alanda devam eder"

Eserin sololarını seslendirecek opera sanatçısı soprano Simge Büyükedes de Milano'da yaşadığını, elinden geldiğince dünya sahnelerinde Türkiye'yi temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Konserde yer almak için Ankara'ya geldiğini belirten Büyükedes, "Kadınlar gününde burada olmak benim için çok anlamlı ve güzel bir duygu. Umarım buradaki kadın birliği sadece 8 Mart'ta değil her zaman ve her alanda devam eder." diye konuştu.

Opera sanatçısı alto Asude Karayavuz ise yaklaşık 8 yıldır Milano'da yaşadığını, Türk kadını olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye çalıştığını vurguladı.

Karayavuz, "Konservatuardan mezun olduktan sonra arkadaşım Simge ile İtalya'nın en önemli akademisi olan Milano Scala Akademisine kabul edilen 10 kişi içerisinde yer aldık. Oraya bugüne kadar üç Türk kadını kabul edildi. Bunlardan ikisi de biziz. Bundan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
8 MartCumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıVesna Souc
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