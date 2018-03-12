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Yazarlar fotokopilerden de telif hakkı istiyor

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, telif hakları konusunda, her bir eserin fotokopisi oluştuğunda yazara da ücret gidecek şekilde bir düzenlenme yapması gerekiyor." dedi.

Yazarlar fotokopilerden de telif hakkı istiyor

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, telif hakları konusunda, her bir eserin fotokopisi oluştuğunda yazara da ücret gidecek şekilde bir düzenlenme yapması gerekiyor." dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:26
Yazarlar fotokopilerden de telif hakkı istiyor

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Arıcan, Kültür ve Turizm Bakanlığının, fotokopisi yaptırılan eserler için de yazara telif hakkı ödenmesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini bildirdi.

Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de korsan yayıncılık konusunda ciddi yasal boşluk bulunduğunu söyledi.

Yazarların, fikir insanlarının emeklerinin, zaman zaman onların izni olmadan çoğaltıldığı ve çalındığını belirten Arıcan, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Arıcan, korsan yayıncılığın sadece yasalarla önlenemeyeceğine işaret ederek, "Bu emeğin ihlal edilmemesi için bir kamuoyu, bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Türkiye Yazarlar Birliği, Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Birliği'yle 3 yıldır korsan yayınla mücadele çalıştayları düzenliyoruz. Çalıştaylarda sorunları masaya yatırıyoruz. Yazarların, yayınevlerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yayınevlerimiz zor bir durumda işlerini yapıyor. Bu yayınlar bazı istismarcılar tarafından, kalpazanlar tarafından ihlal ediliyor. Bununla beraber bir makalenin, bir sanat eserinin de bu anlamda çoğaltıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın, dijital ortamın ve elektronik yayımcılığın artmasının, basılı yayımların ihmal edilmesine neden olduğunu anlatan Arıcan, şunları kaydetti:

"Biz yazarlar olarak fikir ve kültür boyutundayız. Kamuda bir farkındalık oluşturma sürecindeyiz. Korsanla mücadele konusunda ciddi anlamda yaptırımlar oluşturan yasalar var. Bu konuda ciddi girişimler yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da telif hakları konusunda, her bir eserin fotokopisi oluştuğunda, yazara da ücret gidecek şekilde bir düzenlenme yapması gerekiyor. Burada şunu dikkate almamız gerekiyor, yasayı oluştururken her ihlal edeni hemen cezalandırmaktan önce, aslında kolaylaştırıcı bir tarzla bu fikre, esere, düşünceye, kültür ve sanat eserlerinin çoğaltımında bu emeğe, nasıl bir katkı verilebilir, cüzi de olsa bu nasıl sağlanabilir. Bunun yapılması gerekiyor."

"Maliyetler yüksek"

Arıcan, ABD ve Avrupa'da bu konuda yapılan düzenlemelerde, bu tür teşvikler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda bir teşvik olursa, yani bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımız marifetiyle böyle bir çalışma düşünülüyor şu an. Bu katkı ile belki biz bir motivasyon sağlayabiliriz, bir teşvik oluşturmuş oluruz. Korsana gerek kalmaksızın, belki çoğaltmaya gerek kalmaksızın doğal olarak emek ödenmiş olacak. Dolayısıyla bir problem kalmayacaktır. Bugün yaşadığımız en büyük sorun, biraz maliyetlerin yüksek olması, kitap fiyatlarının yüksek olması ve yayıncıların bu konuda zorlanması. Aslında korsan ve kalpazan yayın niye doğuyor, fotokopiye niçin meylediliyor? Bu işi tespit edebilirsek, bunu önleyecek düzenlenmeyi yapıp, bir teşvik ve ödüllendirmeyi yaparsak, buna müracaat edilmeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ilgili genel müdürlüğümüz ciddi çalışmalar yapıyor. İleride daha sistemli bir durumun ortaya çıkacağına inanıyoruz "

"Kar payımızı düşürerek müşteri kazanıyoruz"

Kitabevini 20 yıldır işleten Nazım Göker de yıllardır korsanla mücadelede konusunda sektörde boşluk olduğunu savundu.

Yapılması planlanan düzenlenmenin kitap satışlarına olumla yansıyacağını belirten Göker, korsan yayıncılıkla mücadele kapsamında yayınevlerinin de fikirlerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Göker, vatandaşların kitap fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Korsanla mücadele için ilk önce fiyatların düşürülmesi gerekiyor. Fiyatlar düştüğünde bu yayınevlerine olumlu yansıyacak. Bir eser çoğaltılacağı zaman, eserin sahibine nasıl katkı sağlanacak bunun netleştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında herkesin fedakarlık yapması gerekir. Örneğin biz fiyatlar yüksek olduğu için kar payımızı düşürerek müşteri kazanıyoruz. Buna rağmen vatandaşlar internette fiyatların daha düşük olduğunu söylüyor. Bu da bizleri zorluyor. " dedi.

Anahtar Kelimeler:
Korsan YayıncılıkKültürŞanlıurfaTürkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Arıcan
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