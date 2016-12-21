​İnternetin hızlanması ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla değişen televizyon izleme deneyimini Türkiye’ye getiren puhutv “En sevilen yerli dizi ve filmlerin online adresi olmak” vizyonuyla yayın hayatına başladı.

Yeni bir dijital platform puhutv

İnternetin hızlanması ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla değişen televizyon izleme deneyimini Türkiye’ye getiren puhutv “En sevilen yerli dizi ve filmlerin online adresi olmak” vizyonuyla yayın hayatına başladı.Kolay kullanım imkanının yanı sıra yüksek görüntü kalitesine sahip puhutv “izleyicisini tanıyan televizyon” anlayışını benimseyen puhutv mobil cihazlarda da izlenebiliyor.Tamamen ücretsiz olan puhutv içeriğinde Türk Sineması’nın popüler filmlerini,unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve Türk yönetmen sinemasının seçkin eserlerini izleyici bulabilecek.