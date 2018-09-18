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Yepyeni bir atölye: Ailemle Sanatçı Atölyesinde

Sanatçıların çocuklar ve aileler için tasarladığı "Ailemle Sanatçı Atölyesinde" İstanbul Modern'de sizleri bekliyor

Yepyeni bir atölye: Ailemle Sanatçı Atölyesinde

Sanatçıların çocuklar ve aileler için tasarladığı "Ailemle Sanatçı Atölyesinde" İstanbul Modern'de sizleri bekliyor

18 Eylül 2018 Salı 10:22
Yepyeni bir atölye: Ailemle Sanatçı Atölyesinde

Yepyeni bir atölye: Ailemle Sanatçı Atölyesinde

İstanbul Modern çocukları aileleriyle birlikte, sanatçılarla buluşturan yeni bir atölye programı hazırladı. Program resimden heykele, serigrafiden tasarıma birbirinden farklı içeriklerde üretimlerde bulunan sanatçıları, çocuk ve aileler için özel olarak hazırladıkları sanat projeleriyle buluşturuyor.

Hafta sonları çocuklarıyla birlikte farklı ve kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynlerin birlikte katılacakları atölye programı, uzman eşliğinde "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergisinin gezilmesiyle başlıyor. Aileler, bazı sanat çalışmalarının incelenmesinin ardından atölyede sanatçı ile buluşuyor.

Ardan Özmenoğlu, Nermin Er, Seçkin Pirim ve İsmet Değirmenci'nin katılımıyla gerçekleşecek atölyelerde çocuklar yaratıcılıklarını geliştirirken, ebeveynler de sanatsal gelişimin nasıl desteklenebileceğine ilişkin deneyim kazanıyor.

Kontenjan 10 aile ile sınırlıdır.

Etkinlik Ücreti:

Bir çocuk ve bir yetişkin katılımı için 250 TL'dir.

İkinci yetişkin için 50 TL ve ikinci çocuk için 50 TL'dir.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Detaylı bilgi: 0212 334 73 52 veya egitim@istanbulmodern.org

Ardan Özmenoğlu İle İpek Baskı Atölyesi

Atölye programı tekstil sanayii, grafik sanatlar ve baskı resim çalışmaları başta olmak üzere sayısız kullanım alanı olan, serigrafi olarak da bilinen "ipek baskı" tekniğine odaklanıyor. Çocuklar ve aileleri sanatçıyla birlikte atölyede, sanatçının önceden hazırladığı tasarımları, ince bir ipek boyunca kuvvet sayesinde boya ile kumaş yüzeyine uygulayarak ipek baskı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Etkinlik Tarihleri:

23 Eylül, 21 Ekim, 18 Kasım

Etkinlik Akışı;

15.00 Uzman Eşliğinde Sergi Gezisi

15.30 Ardan Özmenoğlu ile Atölye Çalışması

İsmet Değirmenci ile Boyama Atölyesi

Sanatçı çocukları ve aileleri, sanat tarihinde farklı dönemleri temsil eden bazı manzara resimleri üzerine düşünmeye davet ediyor. Kompozisyon değerlerini tartışarak atölye uygulamasına başlayan aileler, ardından boyama teknikleriyle tanışıyor. Çocukların ve aielelerinin sulu boya, akrilik gibi çeşitli boyalar kullanarak manzara resimleri üretmesiyle program tamamlanıyor.

Etkinlik Tarihleri:

14 Ekim, 11 Kasım, 9 Aralık

Etkinlik Akışı;

15.00 Uzman Eşliğinde Sergi Gezisi

15.30 İsmet Değirmenci ile Atölye Çalışması

Nermin Er ile Hayali Evren ve Hayali Evren Yaratıkları

Atölye çalışması kağıt, rulo, düğme vb. gündelik yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız malzemeleri yeniden keşfetmeye davet ediyor. Çocuklar ve aileler nesneleri bir araya getiriyor, kesip birleştiriyor, düzenlemeler kuruyor ve hayal dünyalarındaki anlamları ekleyerek, bu nesneleri, daha önce benzer biçimde hiç anlatılmamış birer masalın ya da öykünün karakterlerine ve mekân tasarımlarına dönüştürüyorlar.

Etkinlik Tarihleri:

30 Eylül, 02 Aralık, 16 Aralık

Etkinlik Akışı;

15.00 Uzman Eşliğinde Sergi Gezisi

15.30 Nermin Er ile Atölye Çalışması

Şeçkin Pirim ile Heykel Atölyesi

Bu atölye çalışmasında çocuklar aileleriyle birlikte, Jules Verne'nin ilk kez 1870 yılında yayımlanan Denizler Altında 20.000 Fersah adlı bilimkurgu romanından yola çıkıyor. Henüz modern denizaltının olmadığı, sualtı dünyasının sırlarının bugünkü kadar aralanmadığı bir dönemde kaleme alınan bu başyapıtın belirli bölümlerini birlikte okuyarak, yorumluyorlar. Kartonlarla yaratacakları hayalî balık heykelleriyle hikayedeki sualtı dünyasının gizemlerini su üstüne çıkarıyorlar.

Etkinlik Tarihleri:

07 Ekim, 04 Kasım, 25 Kasım

Etkinlik Akışı;

15.00 Uzman Eşliğinde Sergi Gezisi

15.30 Seçkin Pirim ile Atölye Çalışması

Son Güncelleme: 18.09.2018 07:27
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern
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