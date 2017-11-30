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Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri

Yayımlandığı dönemde büyük beğeniyle karşılanan kitap, Buzzati’nin mizahi üslubuyla kaleme aldığı yalın ve sembollerle örülü öyküleri okurlarla buluşturuyor.

Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri

Yayımlandığı dönemde büyük beğeniyle karşılanan kitap, Buzzati’nin mizahi üslubuyla kaleme aldığı yalın ve sembollerle örülü öyküleri okurlarla buluşturuyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:01
Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri

Zamandan bağımsız bir gerçeklik sunan Dino Buzzati öyküleri

Efsane İtalyan yazar Dino Buzzati’nin kendi öykülerinden derlediği ilk seçkisi Yedi Ulak, Delidolu Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Yayımlandığı dönemde büyük beğeniyle karşılanan kitap, Buzzati’nin mizahi üslubuyla kaleme aldığı yalın ve sembollerle örülü öyküleri okurlarla buluşturuyor.


On dokuz öyküden oluşan Yedi Ulak, usta İtalyan yazar Dino Buzzati’nin kendi öykülerinden derlediği ilk seçki olma özelliğini taşıyor. Sıradan olan şeyleri “olağanüstü”ne çevirmekte usta olan Buzzati, bu çarpıcı eserinde de kendi edebiyatının en tipik unsurlarını açığa çıkarıyor. Yazar, Yedi Ulak’ta sıradan insanların dünyasını, onların kurnazlık ve kırılganlıklarını, yabancılaşmayı, melankoliyi ve bürokrasiyi ele alıyor; ama bu motifler üzerine söylenmiş her şeyi başka türlü dile getiriyor.


Her öyküde yarattığı fantastik atmosferle zamandan bağımsız bir gerçekçiliğe ulaşan Dino Buzzati, kendine özgü mizah anlayışıyla insanın çağlar boyu süregelen ahmaklığına dikkat çekerken, yaşamı yeniden sorgulama gereği uyandırıyor.


Delidolu Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Yedi Ulak, gerçekdışı, zaman dışı dünyalar yaratarak ya da anlattığı hayatlara akıl dışı olaylar katarak okurları bambaşka evrenlere sürüklüyor.


Jorge Luis Borges’in de dediği gibi, “Gelecek kuşaklar tarafından asla unutulmayacak isimler vardır. Ve bu isimlerden biri elbette Dino Buzzati’dir.”

Anahtar Kelimeler:
Dino BuzzatiYedi UlakDelidolu Yayınları
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