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Zeugma'ya 'sanal' ilgi

Gaziantep'in incisi "Zeugma", GSO öncülüğünde hazırlanan "www.zeugma.org.tr" adresindeki internet sitesi üzerinden 8 dilde dünyaya tanıtılıyor.

Zeugma'ya 'sanal' ilgi

Gaziantep'in incisi "Zeugma", GSO öncülüğünde hazırlanan "www.zeugma.org.tr" adresindeki internet sitesi üzerinden 8 dilde dünyaya tanıtılıyor.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:02
Zeugma'ya 'sanal' ilgi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olan Zeugma Antik Kenti ve mozaiklerini, daha geniş kitlelere tanıtmak için internet sitesi kuruldu.

Sitede, köklü bir tarihin ve güçlü bir medeniyetin izlerini taşıyan Zeugma Antik Kenti'nin tarihçesi, kazı çalışmalarındaki son durum, kazı kronolojisi ve mitoloji sözlüğünün yanı sıra gün yüzüne çıkarılan mozaikler ve diğer buluntulara ilişkin her türlü yazılı ve görsel bilgi yer alıyor.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Çince, Japonca ve Arapça olarak tanıtımların yapıldığı sitede, mozaiklere ilişkin fotoğraf galerisi ve mitolojik hikayeler de bulunuyor.

Sanal turla gezilebilen Zeugma Mozaik Müzesi'nin de yer aldığı siteyi, 7 ayda 10 bin 700 kişi ziyaret etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, güçlü ve sağlam bir kültürel zenginliğe sahip olan Gaziantep'in, kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla internet sitesi kurduklarını söyledi.

"Mozaik eserlerin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz"

Amaçlarının Gaziantep'in kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu kaydeden Konukoğlu, "Bu toprakların kültürel zenginliğinin tüm Türkiye'de ve dünyada tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan sayısız mozaik eserin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Sanayi OdasıKültürOnline ZiyaretZeugma
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