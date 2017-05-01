Ünlü oyuncu Nebahet Çehre kensine reklamlarda oynaması için yapılan 1 milyonluk teklifi beğenmedi.Türk sinemasının yaşayan efsanesi Nebahat Çehre, Dubaili kozmetik şirketinin reklamlarında oynaması için 1 milyon TL'lik teklif aldı. Ancak Çehre ücreti beğenmedi.
Arapların Türk hayranlığının ne kadar üst boyutlara taşındığı Nebahat Çehre'ye gelen astronomik reklam teklifiyle daha da anlaşıldı. Dubaili kozmetik şirketi reklamlarında oynaması için Çehre'ye 1 milyon TL teklif etti.
Dünya çapında varlık gösteren ve 12 ülkede hizmet veren Dubaili kozmetik şirketi, reklam yüzü olması için ünlü oyuncuya teklif götürdü. Arap dünyasında genç isimler kadar ilgi gören Nebahat Çehre'ye, firma tarafından 1 milyon liralık teklif götürüldüğü iddia edildi. Bu ücreti az bulan Çehre ile pazarlıkların sürdüğü ve başarılı ismin en az 1,5 milyon lirada ısrarcı olduğu öğrenildi.