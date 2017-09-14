100 bin TL'ye 8 elbise sipatiş etti

Sosyetik güzel Derin Mermerci, önceki akşam İstanbul Moda haftası kapsamında düzenlenen Özgür Masur'un defilesini kaçırmadı. Yakın dostunun yeni couture koleksiyonunu ilgiyle izleyen sosyetik güzel, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yüklü bir alışveriş yaptı.Derin Mermerci, Masur'un 50 parçalık koleksiyonundan 8 kıyafet satın aldı. Geçtiğimiz yıl 70 bin liraya 10 elbise satın alan Mermerci'nin cebinden bu sene ise 8 kıyafet için yaklaşık 100 bin TL çıktığı öğrenildi.

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