1milyon dolarlık çanta koleksiyonuna sahip

Tv şow yıldızı Kylie Jenner 1 milyon dolarlık çanta koleksiyonu hayranları ile paylaştı.TV şovu yıldızı taze anne Kylie Jenner, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, 1 milyon dolarlık çanta koleksiyonunu gözler önüne serdi.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden TV şovu yıldızı, son paylaşımıyla kadın takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı. Geçtiğimiz ay sevgilisi Travis Scott'tan Stormi adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Kylie Jenner, 1 milyon dolarlık değere sahip çanta koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı.Dior, Chanel, Gucii ve Balenciaga gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı koleksiyona çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Sözcü