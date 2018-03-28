2 milyon dolarlık hediye yüzüğü kaybetti
Sosyetik güzel Paris Hilton nişanlışının hediye ettiği 2 milyon dolarlık yüzüğü kaybetti.Paris Hilton, nişanlısı Chris Zylka'nın hediye ettiği 2 milyon dolar değerindeki 20 karatlık pırlanta yüzüğünü kaybetti.
ABD’li sosyete güzeli Paris Hilton, Miami’de bir kulüpte dans ederken nişanlısının hediye ettiği 2 milyon dolar değerindeki 20 karatlık pırlanta yüzüğünü kaybetti.Posta'nın haberine göre olayı Twitter hesabında anlatan Hilton, “Yüzük o kadar ağır ve büyük ki dans ederken bir anda parmağımdan kayıp başka bir masadaki bir buz kovasının içine düştü.Neyse ki bir mucize eseri nişanlım yüzüğü buldu ve bana geri getirdi. Belki başkası bulsa iade etmezdi” diye yazdı.
Yüzüğün tasarımı, The Leftover dizisi oyuncularından olan ABD’li aktör ve model Chris Zylka’nın kendisine ait.Bir ekip tarafından yaklaşık üç haftada hazırlanabilen meşhur yüzük, Hilton – Zylka çifti için sadece iki günde hazırlandı.