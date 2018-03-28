2 milyon dolarlık hediye yüzüğü kaybetti

Sosyetik güzel Paris Hilton nişanlışının hediye ettiği 2 milyon dolarlık yüzüğü kaybetti.Paris Hilton, nişanlısı Chris Zylka'nın hediye ettiği 2 milyon dolar değerindeki 20 karatlık pırlanta yüzüğünü kaybetti.

ABD’li sosyete güzeli Paris Hilton, Miami’de bir kulüpte dans ederken nişanlısının hediye ettiği 2 milyon dolar değerindeki 20 karatlık pırlanta yüzüğünü kaybetti.Posta'nın haberine göre olayı Twitter hesabında anlatan Hilton, “Yüzük o kadar ağır ve büyük ki dans ederken bir anda parmağımdan kayıp başka bir masadaki bir buz kovasının içine düştü.Neyse ki bir mucize eseri nişanlım yüzüğü buldu ve bana geri getirdi. Belki başkası bulsa iade etmezdi” diye yazdı.

Dünyanın en zengin kadınlarından olan Paris Hilton, Chris Zylka ile 3 Ocak'ta nişanlanmıştı.Hilton, "Evet dedim! Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla nişanlandım. O benim en iyi arkadaşım ve ruh ikizim. Benim için en mükemmeli... Çok özel... Sadık... İyi kalpli.... Kendimi dünyanın en şanslı kızı hissediyorum. Sen benim gerçekleşen rüyamsın! Bana masalların var olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim..." diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

Yüzüğün tasarımı, The Leftover dizisi oyuncularından olan ABD’li aktör ve model Chris Zylka’nın kendisine ait.Bir ekip tarafından yaklaşık üç haftada hazırlanabilen meşhur yüzük, Hilton – Zylka çifti için sadece iki günde hazırlandı.