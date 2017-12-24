2017 yılının en seksi kadını çekimlere damgasını vurdu

GQ dergisi tarafından 2017 yılının en seksi kadını seçilen Blanca Blanco fotoğraf çekimlerindeki rahat davranışları ve cesur hareketleri ile konuşuluyor.36 yaşındaki oyuncu Blanca Blanco, Malibu sahilinde gerçekleşen fotoğraf çekimindeki seksi halleriyle dikkat çekti Rol aldığı filmlerde cesur sahnelerde yer almaktan asla çekinmedi.Bu durum, Malibu'da gerçekleşen fotoğraf çekiminde de değişmedi!Aktris Blanca Blanco, Malibu sahilinde gerçekleşen çekimlerde kıskanılası vücudunu sergiledi.36 yaşındaki oyuncu, derin sırt ve göğüs dekolteli turuncu mayosuyla son derece seksi görünüyordu.Gelecek sene Artificial Loyalty adlı filmin başrolünde sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan oyuncu, GQ dergisi tarafından 2017'nin en seksi kadını seçilmişti.

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