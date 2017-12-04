2018 takvimi için çıplak poz verdi

Güzel manken Rhian Sugden 2018 yılı takvimi için çıplak poz verdi.31 yaşındaki manken Rhian Sugden, özel bir takvim için çıplak poz vermekten çekinmedi.11 Eylül 1986 doğumlu 31 yaşındaki güzel manken Rhian Sugden, mankenlik sektöründeki ününden farklı olarak "Kafadar Prensler" filminde aldığı rol ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.Geçtiğimiz günlerde de giyim markası Canada Goose'un Londra merkezli mağazası önünde kürk giyerek gerçek kürk kullanımı ve hayvan hakları için tek başına bir protesto oluşturan güzel isim, günlerce magazin ve moda dünyasında konuşulmuştu.

Bu tarz konular için mesleğinde de çok dikkatli olduğunu belirten güzel manken Rhian Sugden, protestolarına hiçbir zaman dur demeyeceğini de magazin muhabirleri ve sosyal medya takipçileri ile paylaşmıştı.Siyah bir duvar önünde siyah kulaklıkları ve çıplak vücudu ile poz veren güzel isim Rhian Sugden en çok bu pozu ile gündeme geldi.

Ayrıca tahta bir kapı önünde de siyah ve seksi iç çamaşırları ile de poz veren güzel manken, 2018 takvim çekiminin çok iyi geçtiğini ve bu tarz işlerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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