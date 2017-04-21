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25 Nisan 2017 Salı 09:43

21 bin lira değerinde yatak pozu

 Manken oyuncu Deniz Akkaya tanıtımını yaptığı su yatağı reklamında ilgi odağı oldu

21 bin lira değerinde yatak pozu
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21 bin lira değerinde yatak pozu
   Manken oyuncu Deniz Akkaya tanıtımını yaptığı su yatağı reklamında ilgi odağı oldu.Adanalı kadınlar, Deniz Akkaya ile fotoğraf ve selfie çektirmek için adeta yarıştı. Ellerine solaryum, kalıcı oje, yüzüne cilt bakımı yaptıran ünlü yıldızın ilgisini en çok aqua terapi yaparak vücudu rahatlatan su yatağı çekti.
    Deniz Akkaya, zayıflamayı sağlayan yaklaşık 21 bin lira değerindeki led ışıklı su yatağı üzerinde de poz verdi.Deniz Akkaya, Adana'da katıldığı güzellik ve ayak sağlığı merkezinde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.  

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