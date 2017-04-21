21 bin lira değerinde yatak pozu

Manken oyuncu Deniz Akkaya tanıtımını yaptığı su yatağı reklamında ilgi odağı oldu.Adanalı kadınlar, Deniz Akkaya ile fotoğraf ve selfie çektirmek için adeta yarıştı. Ellerine solaryum, kalıcı oje, yüzüne cilt bakımı yaptıran ünlü yıldızın ilgisini en çok aqua terapi yaparak vücudu rahatlatan su yatağı çekti.
Deniz Akkaya, zayıflamayı sağlayan yaklaşık 21 bin lira değerindeki led ışıklı su yatağı üzerinde de poz verdi.Deniz Akkaya, Adana'da katıldığı güzellik ve ayak sağlığı merkezinde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.