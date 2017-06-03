3 Çocuk sözü verdiler
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı makamında ziyaret etti.Düğün davetiyelerini Başkan Hazinedar’a takdim eden çiftin nikahını da Murat Hazinedar kıyacak.Ünlü çiftin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hazinedar, 29 Haziran için evlilik kararı alan çiftimizden şimdiden 3 çocuk sözü aldığını belirtti. Son derece samimi ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Hazinedar, Burak Özçivit'e ve Fahriye Evcen'e rengarenk Beşiktaş kitabı hediye etti.
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