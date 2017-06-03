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08 Haziran 2017 Perşembe 22:48

 3 Çocuk sözü verdiler

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı makamında ziyaret etti

 3 Çocuk sözü verdiler
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 3 Çocuk sözü verdiler
     Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı makamında ziyaret etti.Düğün davetiyelerini Başkan Hazinedar’a takdim eden çiftin nikahını da Murat Hazinedar kıyacak.Ünlü çiftin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hazinedar, 29 Haziran için evlilik kararı alan çiftimizden şimdiden 3 çocuk sözü aldığını belirtti. Son derece samimi ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Hazinedar, Burak Özçivit'e ve Fahriye Evcen'e rengarenk Beşiktaş kitabı hediye etti.
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Anahtar Kelimeler
Fahriye EvcenBurak Özçivit
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