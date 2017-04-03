Kardashian kardeşlerin sosyal medya şovu devam ediyor.Amerika'nın tanınmış ailesi Kardashian'ların küçük kız kardeşi ve Victoria's Secret meleği Kendall Jenner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla yaklaşık 3 milyon beğeni aldı.
Amerika'nın tanınmış ailesi Kardashian'ların küçük kız kardeşi ve Victoria's Secret meleği Kendall Jenner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla yaklaşık 3 milyon beğeni aldı.Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük açık hava festivali olarak kabul edilen Coachella Müzik Festivali'ne katılan Jenner, yine Pepsi sorularını yanıtsız bıraktı. Ancak bu reklamda yer alması genç modelin hayranlarını etkilemedi. 311 Keza Jenner’ın son paylaşımına yaklaşık 3 milyon beğeni geldi. Uzun turuncu çizmelerle üstsüz boz veren Kendall’a milyonlarca yorum yağdı.