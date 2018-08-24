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47 Yaşında gençlere meydan okudu

47 Yaşındaki Claudia Schifter düzgün fiziği ile genlere adeta meydan okudu

47 Yaşında gençlere meydan okudu

47 Yaşındaki Claudia Schifter düzgün fiziği ile genlere adeta meydan okudu

24 Ağustos 2018 Cuma 07:44
47 Yaşında gençlere meydan okudu

47 Yaşında gençlere meydan okudu

   47 Yaşındaki Claudia Schifter düzgün fiziği ile genlere adeta meydan okudu.90'lı yılların ünlü modeli, 47 yaşında ve üç çocuk annesi ama hala fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.1990'lı yılların ünlü modellerinden Claudia Schiffer, yıllara meydan okuyor. Üç çocuğu ve eşiyle İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapan Schiffer, lüks yatla çıktığı gezintide görüntülendi. Üç çocuk sahibi olan Schiffer'ın hala gençlik yıllarındaki görüntüsünü korumayı başardığı da gözlerden kaçmadı.Leopar desenli bir bikini giyen Claudia Schiffer, gün boyu denize girdi, güneşlendi, eşi ve çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.Claudia Schiffer ile kocası İngiliz yönetmen Matthew Vaughn'un 15 yaşında Caspar, 13 yaşında Clementine, 7 yaşında Cosima adlı üç çocukları bulunuyor. Çift, 16 yıldan bu yana evli.

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Claudia Schifter
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