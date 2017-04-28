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28 Nisan 2017 Cuma 10:36

50 bin beğeni aldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medyadan paylaştıüı fototgrafına 50 bin beğeni geldi.

50 bin beğeni aldı
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50 bin beğeni aldı
   Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medyadan paylaştıüı fototgrafına 50 bin beğeni geldi.Geride bıraktığımız yıl mayıs ayında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, uzunca bir süredir yeni bir projede boy göstermedi. Şimdilerde kocası Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni projesi için heyecan yaşayan Sinem Kobal, hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman cesur paylaşımlarda bulunan Kobal, bu defa bir ateşin başında çekilmiş karesini ‘Gece gece’ notuyla paylaştı. Sinem Kobal’ın yoruma kapalı bir şekilde paylaştığı fotoğraf 50 binin üzerinde beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler
Kenan İmirzalıoğluSinem Kobal
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