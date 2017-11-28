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50 yıllık hayranından şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu Fatma Girik 50 yıllık hayranından şikayetçi oldu ve  geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.

50 yıllık hayranından şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu Fatma Girik 50 yıllık hayranından şikayetçi oldu ve  geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.

28 Kasım 2017 Salı 08:44
50 yıllık hayranından şikayetçi oldu

50 yıllık hayranından şikayetçi oldu

   Ünlü oyuncu Fatma Girik 50 yıllık hayranından şikayetçi oldu ve  geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.Fatma Girik, şikâyet dilekçesine, gençlik yıllarında Beşiktaş'taki ikametine apartman boşluğundan girmeye çalışan bir genç bulduklarını anlatarak başladı.

   Fatma Girik, çalıştığı mekânlara ve stüdyolara gelen şahsın, kendisini gizli gizli takip ettiğini anlattı. Uzun yıllar devam eden takıntılı hayranının annesinin Bodrum'daki evine bile geldiğini, kendisini Bodrum'da dahi takip ettiğini ileri sürdü. Girik, şahsın kendisini komşularına sorduğunu ve yaşadığı evin etrafındaki esnaftan kendisi hakkında bilgi almaya çalıştığını belirtti. Deneyimli oyuncu yıllar geçtiğini fakat hayranının peşini bırakmadığını anlattığı dilekçesinde, takıntının boyutunun artmasıyla huzurunun kaçtığını ve tedirginlik yaşadığını kaydetti.  

   Fatma Girik, geçtiğimiz yıl rahatsızlandığını ve tedavi görmek üzere kaldığı hastaneye hayranının, gece vakti ve gizlice girdiğini öne sürerek, kimseye görünmeden odasına girdiğini beyan etti. Girik, gözlerini açtığında şahsı karşısında gördüğünü ve tedirginlik yaşadığını kaydetti. Annesinin ve hemşirelerin odaya girmesiyle hayranının odadan alelacele çıktığını ve çıkarken de kendisine bir mektup bıraktığını beyan eden Girik, kendisini takip ederek huzurunu bozan şahsın cezalandırılmasını istedi. Girik'in şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Sabah)

Son Güncelleme: 28.11.2017 05:48
Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
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