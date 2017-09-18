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5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu

Deniz Eke 5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu.

5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu

Deniz Eke 5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu.

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:54
5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu

5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu

    Deniz Eke 5.kez Türkiye Bikini Fitness Şampiyonu oldu.TÜYAP Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'nda Türkiye Bikini Fitness Şampiyonları belli oldu.Yarışmacılar arasında yer alan Deniz Eke, 5. kez zafere ulaştı.Deniz Eke daha önce yaptığı açıklamalarda "Podyumda daha estetik ve kıvrak görünmek için dans dersleri alıyorum ve pilates yapıyorum. Bunun yanında masaj yaptırmak ve saunaya girmek de bir sporcu için çok önemlidir" demişti.

 

   

   Deniz Eke erkeklerin kaslı kadınlara bakışını da şöyle yorumluyor: "Her erkek kesinlikle vücut çalışan, spor yapan ve fit görünen bir kadını daha çekici buluyor. Hatta takdir ediyor ve saygı duyuyor.Genç isim haftanın her günü antreman yapıyor ve "Yarış zamanlarına göre tempom değişiyor. Yarışa yakın dönemlerde sabah 07.00'da kardiyo ile güne başlarım. Saat 13.00'da ağırlık antrenmanı yaparım"  

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Deniz Eke
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