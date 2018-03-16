60 yaşında genç kız gibi oldu

Sanatçı Zerrin Özer amelihyatsız diyetle 26 kilo verdi.Ameliyatsız 26 Kilo Veren Zerrin Özer'in Son Hali Görenleri Şoke Etti Kilolu haline alışık olduğumuz ünlü şarkıcı Zerrin Özer, spor ve diyetle tam 26 kilo verdi. Özer'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, aylar önce katıldığı bir davette görüntülenmişti. 60 yaşındaki Zerrin Özer'in oldukça zayıfladığını ve estetik operasyonlar geçirdiğini görenler, şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı.Bir davette görüntülenen Zerrin Özer'in oldukça kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmamıştı. 60 yaşındaki sanatçı gençleşmekle birlikte resmen farklı bir insan olduğu da sevenlerinin dikkatini çekmişti.

Güzelliğiyle ve sesiyle yıllara meydan okuyan şarkıcı Zerrin Özer, uzun bir aranın ardından yeni single'ı Beni Tanıma'yı çıkardı. Sanatçı, ilk konserini ise yarın akşam MOİ Sahne'de verecek. 60 yaşındaki sanatçı, yeni fotoğraflarında fitliğiyle göz kamaştırıyor.

Zerrin Özer, yaşadığı değişimi şöyle anlattı: "3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Ama hepsi geçmişte kaldı. Diyet ve sporla 26 kilo verdim. Çok şükür; yeniden doğmuş gibiyim."

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