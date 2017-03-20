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20 Mart 2017 Pazartesi 17:40

60 yaşında iddalı kıyafet

Şarkıcı Semiha Yankı önceki gün Frankie adlı mekânda konser verdi.

60 yaşında iddalı kıyafet
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60 yaşında iddalı kıyafet
   Şarkıcı Semiha Yankı önceki gün Frankie adlı mekânda konser verdi. 60 Yaşına ragmen formundan birşey kaybetmeyen ve giydiği iddialı elbisesi ile bunu adeta ispatlayan ünlü yorumcu hayranlarına müzik ziyafeti verdi.Müzikseverlerin kulağında “Seninle Bir Dakika “isimli şarkısı ile yer eden ünlü sanatçı sahne öncesi gazetecilere şu açıklamalarda bulundu. “Bugün benim için çok mutlu bir gün. İstanbul’da böyle bir gecede yer almak mutluluk verici. Ben de bugün en güzel eserleri seslendirmeye çalışacağım” dedi. Yeni dönem şarkıcılara değinen usta sanatçı, “Yaklaşık 45 senedir bu işi yapıyorum, bugün hâlâ adım geçiyorsa ne mutlu bana. Fakat bence yeni dönem sanatçılardan sadece Tarkan’ın adı gelecekte anılacak. Belki 45 sene sonra sadece o olacak. Ondan başkası hatırlanmaz” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.


 
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