İtalya'da model Paola Saulino Referandum'da hayır oyu veren 700 kişiyle oral seks yaptı.27 Yaşındaki Paola Saulino İtalya'da referandumda hayır oyu veren erkeklere verdiği oral seks sözünü tuttu.
Ünlü model Paola Saulino 22 şehirde 700 erkeğe oral seks yaptı ve Instagramda popülaritesi bir anda arttı. 300 binin üzerinde takipçi merakla Paola'nın fotoğraflarını bekliyor.Sıkı bir Roma taraftarı olan İtalyan model daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le tur mücadelesi yapacak olan Napoli'li futbolculara ilginç bir "motivasyon" taktiği teklif etmişti.Paola, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde tüm futbolcularla birlikte olacağını açıklamıştı.
Fanatik