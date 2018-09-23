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72 yaşındaki süper stardan müthiş poz

 Ajda Pekkan 72 yalına rağmen fit vucüdü beyaz bikinisi ile sosyal medyadan poz verdi.

72 yaşındaki süper stardan müthiş poz

 Ajda Pekkan 72 yalına rağmen fit vucüdü beyaz bikinisi ile sosyal medyadan poz verdi.

23 Eylül 2018 Pazar 21:15
72 yaşındaki süper stardan müthiş poz

72 yaşındaki süper stardan müthiş poz

   Süper Star Ajda Pekkan 72 yalına rağmen fit vucüdü beyaz bikinisi ile sosyal medyadan poz verdi.İlerleyen yaşına rağmen gençlere adeta taş çıkartan Ajda Pekkan verdiği pozla büyük beğeni kazandı.Süperstar lakabıyla anılan Türkçe pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, tatilde çekildiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

   72 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Pekkan’ın fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, Pekkan’ı beğeni yağmuruna tuttu.Bir kısım kullanıcı ise fotoğrafın photoshop’lu olduğuna dair yorumlarda bulundu.

 

Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
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