72 yaşındaki süper stardan müthiş poz

Süper Star Ajda Pekkan 72 yalına rağmen fit vucüdü beyaz bikinisi ile sosyal medyadan poz verdi.İlerleyen yaşına rağmen gençlere adeta taş çıkartan Ajda Pekkan verdiği pozla büyük beğeni kazandı.Süperstar lakabıyla anılan Türkçe pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, tatilde çekildiği bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

72 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Pekkan’ın fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, Pekkan’ı beğeni yağmuruna tuttu.Bir kısım kullanıcı ise fotoğrafın photoshop’lu olduğuna dair yorumlarda bulundu.