73 yaşında spora başlıyor

Usta oyuncu Nebahat Çehre havaların ısınması ile birlikte spora başlayacağını söyledi.Bir alış veriş merkezinde görüntülenen sanatçı kendisine proje tekliflerinin gelmediğini,uygun bir proje gelirse rol almayı düşündüğünü söyledi.
Havaların ısınması ile birlikte yürüyüşlere başlayacağını ve bunun için spor kıyafet almaya geldiğini belirtti. Sanatçı,kendisi için bir süre önce ortaya atılan Alzheimer iddialarını yalanmıştı.İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken sanatçı ekranlara biran evvel dönmek istiyor.