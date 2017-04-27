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27 Nisan 2017 Perşembe 11:20

77 yaşını genç sevgilisi ile kutladı

 Ünlü aktör Al Pacino 77 yaşına girdi.

77 yaşını genç sevgilisi ile kutladı
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77 yaşını genç sevgilisi ile kutladı
   Ünlü aktör Al Pacino 77 yaşına girdi. Al Pacino, 77'nci yaşını genç sevgilisiyle birlikte çıktığı romantik Meksika tatilinde karşıladı.Al Pacino ile 38 yaşındaki sevgilisi Lucila Sola, önceki gün plajda görüntülendi.
   Üzerine bir şort ve tişört giyen Pacino denize de aynı şekilde girmeyi tercih etti. Sevgilisi ise beyaz bikinisiyle deniz keyfi yaptı.Al Pacino ile Lucila Sola'nın durmadan şakalaştığı ara sıra da birbirlerine romantik öpücükler kondurduğu dikkatlerden kaçmadı.Bugüne kadar hiç evlenmeyen Al Pacino'nun geçmişteki ilişkilerinden üç çocuğu bulunuyor.
   Eski sevgilisi Beverly D'Angelo'dan 17 yaşında Anton ve Olivia adında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunan Pacino'nun bir zamanlar oyuncu eğitmenliğini yapan Jan Tarrant'tan da 27 yaşında Julie Marie adında bir kızı var.Arjantinli Lucila Sola da ülkesinin tanınmış oyuncularından biri. Sola'nın da eski eşi Maximo Morrone'den 18 yaşında Camilla adlı bir kızı var. Sola'nın kızı da model olarak kariyer yapmaya başladı.


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Al Pacino77 Yaşına Girdi
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