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89 yaşında bikini şov yaptı

Usta oyunca Gülriz Sururi yaptığı bikini şovla büyük beğeni kazandı

89 yaşında bikini şov yaptı

Usta oyunca Gülriz Sururi yaptığı bikini şovla büyük beğeni kazandı

19 Ağustos 2018 Pazar 22:13
89 yaşında bikini şov yaptı

89 yaşında bikini şov yaptı

   Usta oyunca Gülriz Sururi yaptığı bikini şovla büyük beğeni kazandı.Türk Tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden olan Gülriz Sururi, 89 yaşını doldurduğu şu günlerde bikinisi ile şov yaptı. Siyah bikinisi ile verdiği pozu instagram hesabından paylaşan usta oyuncu, "Sürpriz bir GünaydınO??? geçen yıl son bikinili resmim demiştim.. Dün eski resmime öyle güzel Yorumlar geldiki; Bu resmi çektim,daha yakın olabilirdi, Estetik bağımlılığım izin vermedi..iyi pazarlar" notuyla paylaştı.

89 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle çoğu kadına taş çıkaran Gülriz Sururi'nin paylaşımına sanatçi dostalrından ve takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Takipçileri usta oyuncuya, kendine olan güveninden dolayı saygı duydukları yorumunu yaptı.

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İşte 89 yaşındaki Gülriz Sururi'nin o paylaşımı;

Son Güncelleme: 19.08.2018 19:18
Anahtar Kelimeler:
Gülriz Sururi
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