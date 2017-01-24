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24 Ocak 2017 Salı 11:32

Abarttı artık;dublör kullandı

  İçerdekiler dizisinin başarılı başrol oyuncusu Çagatay Ulusoy önceki akşam rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi’ne gitti.Hastane çıkışı kapıda gazetecileri gören Çağatay Ulusoy sinirlendi.

Abarttı artık;dublör kullandı
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Abarttı artık;dublör kullandı
   İçerdekiler dizisinin başarılı başrol oyuncusu Çagatay Ulusoy önceki akşam rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi’ne gitti.Hastane çıkışı kapıda gazetecileri gören Çağatay Ulusoy sinirlendi.
   İçerden bir süre çıkmayan Çağatay Ulusoy daha sonra filmlerde sıkca kullanılan yönteme başvurdu.Hastanede görevli bir personeli dublör olarak kullanarak gazetecileri atlattı.
   Kendi aracına dublörünü bindiren Çağatay Ulusoy yarım saat sonra taksi ile hastaneden ayrıldı.Çağatay Ulusoy’un gribal enfeksiyon geçirdiği, bu sebeple hastaneye gelip serum taktırdığı iddia edildi. Oyuncuya kısa bir süre önce karaciğer yağlanması teşhisi konulmuştu. Düzensiz beslenme yüzünden karaciğeri yağlanan Çağatay Ulusoy doktor kontrolünde diyete başlamıştı.
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Anahtar Kelimeler
çağatay Ulusoy
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