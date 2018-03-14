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ABD'nin en çok kazanan hayat kadını

ABD'nin en çok kazanan hayat kadını Alice Little oldu

ABD'nin en çok kazanan hayat kadını

ABD'nin en çok kazanan hayat kadını Alice Little oldu

14 Mart 2018 Çarşamba 09:08
ABD'nin en çok kazanan hayat kadını

ABD'nin en çok kazanan hayat kadını

   ABD'nin en çok kazanan hayat kadını Alice Little oldu.Nevada'daki Moonlite Bunny Çiftliği'nde çalışan Alice Little, ABD'nin en çok kazanan hayat kadını. Little'ın yaşamını bir genelevde nasıl sürdürdüğünü anlattığı röportaj büyük ilgi çekti. Litlle'ın serveti 3,8 milyon lira.İskoçya doğumlu Alice Little, ABD'nin en fazla kazanan hayat kadını.

 

    Alice Little işi için "Hayatımda yaptığım en alçaltıcı, zor ve iyi şey" diyor. Yılda 10 bin liraya yakın parayı cinsellik ekipmanları için harcadığını söyleyen genç kadın, saatlerini de tırnakları için kuaförde geçirdiğini söylüyor. Her gün 1 saat spor yapan Alice, ABD'deki en yüksek ücretli hayat kadını olduğunu iddia ediyor.imdiye kadarbu işten 3,8 milyon Türk Lirası kazandığını söyleyen Alice, bir hayat kadını olabilmek için çok şey gerektiğini söylüyor.

   

   Alice LittleHem bir psikolog, hem ilişki koçu, hem de bir cinsellik uzmanı olduğunu ve üçünü birlikte yaptığı için başarılı olduğunu anlatıyor.Haftada 5 gün, günde 12 ile 14 saat çalışan Alice, genelevlere her türlü insan geldiğini söyleyerek, "Ben erkeklerle, çiftlerle, bekar kadınlarla, boşanmalarla, bakirelerle, dedikodularla ve dullarla samimi zaman geçiriyorum" diyor.Genelevde kendi özel süiti olan Alice, çalışma süreleri boyunca kitap okuyor, kendini ders ve online videolar aracılığıyla insan cinselliği, psikoloji ve sosyoloji konularında kendini eğitmeyi seviyor.

Anahtar Kelimeler:
Hayat KadınıAlice Little
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