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19 Mayıs 2017 Cuma 11:28

Açılışa Ağaoğlu damgasını vurdu

  Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde yaptırdığı Atatürk heykelinin açılışına katıldı

Açılışa Ağaoğlu damgasını vurdu
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 Açılışa Ağaoğlu damgasını vurdu
   Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde yaptırdığı Atatürk heykelinin açılışına katıldı.Bilindiği üzere 2 milyon metrekarelik alana sahip İstanbul’daki ‘Maslak 1453’ projesi bünyesinde Atatürk heykeli yapılmıştı.
Heykelin açılışı ünlü iş adamı  Ali Ağaoğlu’nun katılımıyla önceki gün yapıldı. Ağaoğlu’nun kolundaki gösterişli altın bilezik dikkatlerden kaçmadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri çerçevesinde yapılan açılış bando konseriyle başladı.Açılışta kısa bir konuşma yapan Ağaoğlu “Bu bayrak altında yaşıyorsak, bu projede oturabiliyorsak, camilerimizden ezan sesi yükseliyorsa kurtarıcımız ve kurucumuz Atatürk’ün sayesindedir.“dedi.

Sevgilisi Duygu Su Gülpınar’la misafirlerini ağırlayan Ali Ağaoğlu’nun bileğine hayli kalın ve gösterişli bir altın bileklik takması dikkat çekti.

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