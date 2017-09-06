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Acun Ilıca'ya espirili gönderme:Acun Ilıca'nın oğlu ortaya çıktı

 Yanlış anlaşmalar üzerine kurulu komik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan 2017’nin en iddialı komedi filmi Yanlış Anlama komik sahneleriyle dikkat çekiyor.

Acun Ilıca'ya espirili gönderme:Acun Ilıca'nın oğlu ortaya çıktı

 Yanlış anlaşmalar üzerine kurulu komik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan 2017’nin en iddialı komedi filmi Yanlış Anlama komik sahneleriyle dikkat çekiyor.

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:39
Acun Ilıca'ya espirili gönderme:Acun Ilıca'nın oğlu ortaya çıktı

Acun Ilıca'ya espirili gönderme:Acun Ilıca'nın oğlu ortaya çıktı

   Yanlış anlaşmalar üzerine kurulu komik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan 2017’nin en iddialı komedi filmi Yanlış Anlama komik sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu komik sahnelerden birinde de Acun Ilıcalı’ya espirili bir gönderme yapılıyor. Filmin eğlenceli karakterlerinden Hünkar Dede’nin noter sahnesinde Noter Nihat Beyan, Hünkar Dede’ye memleketini soruyor. Erzurum Ilıcalı olduğunu söyleyen Hünkar Dede babasının isminin de Acun olduğunu söylüyor. Bunun gibi birçok eğlenceli sahneyi bir araya getiren Yanlış Anlama 10 Kasım’da vizyona giriyor.

   Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh ile birlikte İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez gibi isimler de bulunuyor. Azerbaycan’nın çok ünlü isimleri de kadroya eşlik ediyor. Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin gibi ünlüler filmde rol alan isimler arasında yer alıyor. Levent Cengizhan’ın yapımcılığında DADA Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek üstlenirken, senaryosunu Ayberk Çınar kaleme alıyor. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkilerin komik bir hikayesiyle perdeye taşınan film 10 KASIM’DA vizyona giriyor. Film, Türkiye sinemalarıyla aynı zamanda Azerbaycan sinemalarında da gösterime girecek.

   Bu eğlenceli komedi filmi Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan iki ailenin komik macerasını anlatıyor. Türkiye’den Azerbaycan’dan iki ailenin beraber geçirdikleri 10 günü anlatan filmde iki dilin hem yakınlığı hem farklılığı sonucu oluşan yanlış anlamaların getirdiği maceraları izleyeceğiz. Herkesin bildiği gibi, inen uçağa; uçak düşüyor diyen Azeriler’in hiç birimizin bilmediği daha nice kelime farklılıklarından meydana gelen komikler anlatılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Acun ılıcalıYanlış Anlama
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