Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evleniyor mu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı Instagram hesabından 'Evleniyorum' notuyla fotoğraf paylaştı.Bundan önce de "evleniyoruz" notuyla fotoğraflar paylaşan ama bir türlü evlenmeyen Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı,yine böyle bir paylaşıma imza attı.Acun Ilıcalı'nınsevgilisi Şeyma Subaşı gelinilğe benzer beyaz bir elbiseyle yaptığı paylaşımın altına "Evleniyorum" yazdı. Şeyma Subaşı bir diğer fotoğrafına ise, "Büyük aşkın olduğu yerde büyük mucizeler vardır" notunu düştü. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Melisa adında bir kızları var.