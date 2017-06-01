Acun'un sevgilisi takipçisini ifşa etti

Şeyma Subaşı, Eylül’de evleneceği sevgilisi Acun Ilıcalı ile ilgili mesaj gelince dayanamayıp takipçileriyle paylaştı. Acun Ilıcalı'nın evleneceği sevgilisi Şeyma Subaşı, takipçisinin sosyal medya hesabından yolladığı “Acun ile ben evleneceğim, sen ömür boyunca nikahsız çocuğuna bakıcılık yapacaksın” mesajını ifşa edip “Valla sizin gibi insanları görünce üzülüyorum, bakmayın paylaştığıma” diyerek resmen acıdı.
Şeyma Subaşı, Eylül’de evleneceği sevgilisi Acun Ilıcalı ile ilgili mesaj gelince dayanamayıp takipçileriyle paylaştı. Acun Ilıcalı'nın evleneceği sevgilisi Şeyma Subaşı, takipçisinin sosyal medya hesabından yolladığı “Acun ile ben evleneceğim, sen ömür boyunca nikahsız çocuğuna bakıcılık yapacaksın” mesajını ifşa edip “Valla sizin gibi insanları görünce üzülüyorum, bakmayın paylaştığıma” diyerek resmen acıdı.