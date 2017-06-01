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01 Haziran 2017 Perşembe 17:20

Acun'un sevgilisi takipçisini ifşa etti

Acun'un sevgilisi takipçisini ifşa etti
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Acun'un sevgilisi takipçisini ifşa etti
     Şeyma Subaşı, Eylül’de evleneceği sevgilisi Acun Ilıcalı ile ilgili mesaj gelince dayanamayıp takipçileriyle paylaştı. Acun Ilıcalı'nın evleneceği sevgilisi Şeyma Subaşı, takipçisinin sosyal medya hesabından yolladığı “Acun ile ben evleneceğim, sen ömür boyunca nikahsız çocuğuna bakıcılık yapacaksın” mesajını ifşa edip “Valla sizin gibi insanları görünce üzülüyorum, bakmayın paylaştığıma” diyerek resmen acıdı.

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