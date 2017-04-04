﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Nisan 2017 Salı 14:13

Acun'un teklifini reddetti

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti.

Acun'un teklifini reddetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Acun'un teklifini reddetti
   Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti. Yıldız Tilbe, Acun Ilıcalı'nın bu  teklifine sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi. Yıldız Tilbe, "Birleşme partisine Acun Ilıcalı davet etti, çok sağolsun ama ben o kadar uzun süre uçmayı göze alamadım, çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol olsa eyvallahtı 16 saat Allah korusun, korkuyorum valla" notuyla duyurdu. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
SurvivorAcun ılıcalıYıldız Tilbe
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor
Hayranı olan beylere seslendi Hayranı olan beylere seslendi
Bekarlığa veda partisi düzenledi Bekarlığa veda partisi düzenledi
Yıllara meydan okuyor Yıllara meydan okuyor
Yeniden yargılanacak Yeniden yargılanacak
Evlenmeden çocuk sahibi olmaya razıyız Evlenmeden çocuk sahibi olmaya razıyız
Yukarı Çık

Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor
 Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin son dönemlerde unutkanlık sorunu yaşadığı söyleniyor.

Haberi Oku