Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti. Yıldız Tilbe, Acun Ilıcalı'nın bu teklifine sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi. Yıldız Tilbe, "Birleşme partisine Acun Ilıcalı davet etti, çok sağolsun ama ben o kadar uzun süre uçmayı göze alamadım, çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol olsa eyvallahtı 16 saat Allah korusun, korkuyorum valla" notuyla duyurdu.
Acun'un teklifini reddetti
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti. Yıldız Tilbe, Acun Ilıcalı'nın bu teklifine sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi. Yıldız Tilbe, "Birleşme partisine Acun Ilıcalı davet etti, çok sağolsun ama ben o kadar uzun süre uçmayı göze alamadım, çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol olsa eyvallahtı 16 saat Allah korusun, korkuyorum valla" notuyla duyurdu.