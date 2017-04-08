Acun Ilıca'lının sevgilisi Şeyma Subaşı paylaştığı fotograflarına yapılan yorumlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.Bir pozunda kısacık şortuna takipçisi, "Acun hiç kıskanmıyor heralde" dedi, Subaşı'ndan yanıt gecikmedi. Şeyma Subaşı, takipçisinin yaptığı yoruma cevapsız kalmadı. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın, şortlarına karışmadığını ancak üst dekolteyi sevmediğini söyledi.
Acun Üst Dekolteden hoşlanmaz
Acun Ilıca'lının sevgilisi Şeyma Subaşı paylaştığı fotograflarına yapılan yorumlara sosyal medya üzerinden cevap verdi
Acun Ilıca'lının sevgilisi Şeyma Subaşı paylaştığı fotograflarına yapılan yorumlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.Bir pozunda kısacık şortuna takipçisi, "Acun hiç kıskanmıyor heralde" dedi, Subaşı'ndan yanıt gecikmedi. Şeyma Subaşı, takipçisinin yaptığı yoruma cevapsız kalmadı. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın, şortlarına karışmadığını ancak üst dekolteyi sevmediğini söyledi.