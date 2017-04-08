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08 Nisan 2017 Cumartesi 08:30

Acun Üst Dekolteden hoşlanmaz

Acun Ilıca'lının sevgilisi Şeyma Subaşı paylaştığı fotograflarına yapılan yorumlara sosyal medya üzerinden cevap verdi

Acun Üst Dekolteden hoşlanmaz
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Acun Üst Dekolteden hoşlanmaz
    Acun Ilıca'lının sevgilisi Şeyma Subaşı paylaştığı fotograflarına yapılan yorumlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.Bir pozunda kısacık şortuna takipçisi, "Acun hiç kıskanmıyor heralde" dedi, Subaşı'ndan yanıt gecikmedi. Şeyma Subaşı, takipçisinin yaptığı yoruma cevapsız kalmadı. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın, şortlarına karışmadığını ancak üst dekolteyi sevmediğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler
Acun Ilıcaşeyma Subaşı
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