Adeta para basıyor

Oyuncu Neslihan Atagül reklam yıldızı olmayı sevdi.İlk oynadığı reklam filminde 1 milyon TL para kanan oyuncu ikinci reklam filminde ünlü bir spor firmasının yüzü oldu. Daha önce de bir şampuan markasının reklamında rol alan Atagül'ün işleri açıldı. Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen oyuncu, bu kez de bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu.Şampuan reklamından 1 milyon TL'yi cebine koyan Atagül, son projesinden de dudak uçuklatan bir ücret kazandı.HaberTürk'ün haberine göre; sevilen oyuncunun, 1.2 milyon TL'ye imza attığı konuşuluyor.